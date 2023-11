Bologna, Saelemaekers: “Siamo pronti per affrontare questa partita. Per me non è stato difficile inserirmi in squadra”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Lazio, l’esterno offensivo rossoblù, Alexis Saelemaekers, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sul match dei suoi contro i biancocelesti:

“Oggi sono molto importanti i tre punti, ma noi non guardiamo la classifica perché siamo ancora lontani dal termine del campionato. Abbiamo lavorato tanto questa settimana, anche se c’è stata la partita di Coppa Italia, siamo pronti e abbiamo la fiducia per affrontare questa partita.

Per me è un altro stile di gioco, però mi piace tanto. Abbiamo una squadra molto forte, per me non è stato difficile inserirmi in questa squadra. Sappiamo giocare, lo facciamo bene. Gol? Arriverà, l’importante è che lavoro bene per la squadra e l’aiuto a vincere”.

