CdS | Sarri continua la rincorsa

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio che sbarca a Bologna è una Lazio che ha conquistato 12 punti nelle ultime cinque giornate (4 vittorie, una sconfitta) dopo averne raccolti quattro nelle prime cinque partite. Così s’è arrampicata al settimo posto e non basta.

Sta migliorando il passivo dei gol presi: 4 nelle ultime cinque giornate, nelle prime cinque ne erano stati incassati 8. Solo Juve (0), Monza (2) e Atalanta (3 gol subiti) si sono difese meglio. Sarri in trasferta non ha mezze misure, l’ultimo pareggio risale a Bologna-Lazio del marzo scorso (0-0). Al Dall’Ara i biancocelesti non vincono dal 2018 (0-2).

Da allora due pareggi e due sconfitte. E’ il Bologna peggiore da affrontare, ha perso solo una delle ultime 12 gare interne in A, contro il Milan il 21 agosto, da febbraio nessuno ha fatto meglio in casa. Sarri spera di rivedere la Lazio da combattimento vista contro la Fiorentina, una Lazio a scoppio ritardato. A ottobre ha segnato quattro dei nove gol totali (in tutte le competizioni) dopo l’80º minuto di gioco, il 44% del totale.

