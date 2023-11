CONFERENZA SARRI: “Miglior primo tempo della stagione. Abbiamo problemi con il gol”. E su Luis Alberto…

Nel post partita di Bologna–Lazio, il giocatore biancoceleste Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di DAZN: “C’è rabbia perché abbiamo fatto un primo tempo di un certo livello senza concretizzare, abbiamo preso gol in un’occasione che non dovevamo concedere. Non avere l’approccio giusto subito può capitare ma non deve capitare, qualcosa c’è stato. Loro sono stati bravi ma noi non dobbiamo concedere. Col Feyenoord dobbiamo dimostrare di essere bravi, una partita non può condizionarci per ambire a certi livelli”.

Ecco le parole di Provedel a Sky:

“Non abbiamo concesso nulla: l’unico tiro è stato il gol. Non si può prendere una rete del genere, ma non è tutto da buttare.

Questo è il calcio quando hai il dominio per 45 minuti la devi sbloccare, potevamo essere più cinici e serviva capitalizzare. Sono convinto che di calendario semplice ad oggi non c’è nulla, ogni partita è fondamentale perché vogliamo fare punti in campionato e tornare in Champions. Oggi dovevamo fare punti come dovremo fare con la Roma, mentre col Feyenoord siamo ancora in gioco e faremo del nostro meglio. Come spirito stiamo crescendo.

(Alla domanda dei giornalisti ndr,) Domani guarderò la F1 rosicando, sperando di sorridere con le Ferrari”

