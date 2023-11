GdS | Fischia La Penna. Un arbitro romano dirige la Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile rigiocherà titolare in campionato dopo tre panchine (Milan, Sassuolo e Fiorentina) più la tribuna con l’Atalanta. A Bologna aveva esordito in A con la Juve, contro i rossoblù, nel marzo 2009, aveva 19 anni. Al Bologna ha segnato nove volte, solo contro cinque squadra ha firmato almeno 10 reti in A (Cagliari, Genoa, Sampdoria, Udinese e Verona). Ciro, uomo dei record, può diventare il terzo giocatore ad andare in doppia cifra contro sei o più squadre nell’era dei tre punti dopo Totti (10 squadra) e Di Natale (sette). La prossima sarà la 200ª rete con la Lazio, la 100ª in trasferta in Serie A. Fuori casa non colpisce da agosto contro il Lecce.

