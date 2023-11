GdS | La novità Zirkzee e l’eterno Immobile

Come riportato da Il Messaggero, stasera a Bologna per continuare la scalata in classifica Sarri ha bisogno del contributo degli esterni in zona gol. Zaccagni e Felipe Anderson finora hanno inciso poco, Pedro li insidia.

Entrambi hanno partecipato in tutto a 6 gol che però senza considerare gli assist scendono solamente a 2, uno a testa. Un bel passo indietro rispetto allo scorso anno, soprattutto per l’azzurro, che a questo punto della stagione era già a 3 gol e 3 assist. Il brasiliano invece aveva segnato appena una volta di più, ma dopo il 10° turno di campionato si sbloccò in una cavalcata che poi lo ha visto ottenere la terza doppia cifra in carriera. Finora Sarri ha pazientato, ma adesso chiede uno sforzo in più al 7 e al 20, due perni fondamentali del suo scacchiere rimasti imprigionati nel torpore di questo inizio di 2023-24 anche per motivi extra campo.

Tutti e due infatti stanno aspettando una chiamata da parte di Lotito per trovare l’accordo definitivo in ottica futura.

