Il Tempo | Lazio, treno per l’Europa

Come riportato da Il Tempo, la Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite contro gli emiliani in Serie A (10 vittorie e 8 pareggi), anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate nelle tre gare esterne più recenti contro i rossoblù: il 27 febbraio 2021 (0-2) e il 3 ottobre 2021 (0-3).

A rendere ancora più preoccupante la situazione in vista della trasferta di stasera ci sono i numeri impressionanti della stagione in corso: il Bologna non ha perso nessuna delle ultime nove partite di campionato, l’ultima volta che è rimasto imbattuto in 10 gare di fila in Serie A è stata tra dicembre 1979 e marzo 1980, con Marino Perani in panchina. In casa sembra quasi insuperabile: appena un ko una delle ultime 12 gare casalinghe di campionato – contro il Milan il 21 agosto – e ha mantenuto la porta inviolata nella metà di queste occasioni, incluse due delle ultime tre.

Un successo porterebbe i biancocelesti in zona Champions.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: