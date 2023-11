La Repubblica | Sfida al Bologna col nuovo Patric

Come riportato da La Repubblica, Patric ha conquistato Sarri, poi i tifosi e adesso è uno dei leader della Lazio. Ha saputo trasformare i fischi in applausi e stasera a Bologna (ore 20.45) sarà il punto di riferimento della difesa: accanto a lui debutto stagionale per il suo connazionale Mario Gila, perché Romagnoli ha bisogno di riposare in vista delle sfide con Feyenoord e Roma.

Ma nessuno nella Lazio sottovaluta il confronto di stasera, il Bologna di Thiago Motta è una delle squadre più in forma del campionato. Però la Lazio, ora settima, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A e continuare la risalita verso la zona Champions. In attacco solito ballottaggio tra Immobile e Castellanos. Stavolta dovrebbe essere il capitano-goleador a giocare dall’inizio, con l’obiettivo – da brividi – di segnare il gol numero 200 in biancoceleste.

Curiosità sull’arbitro: la partita della Lazio sarà diretta da un romano, Federico La Penna della sezione Roma 1. E oggi il club riceverà 8,83 milioni di euro dalla Uefa: è una nuova percentuale dei premi relativi alla Champions League.

