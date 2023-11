Lazio, contro il Bologna con vista Champions. Obiettivo tre punti, una vittoria che manca al Dall’Ara dal 2018

Se lo scorso turno di campionato è stato chiuso dalla Lazio, con il successo nel recupero contro la Fiorentina firmato Immobile, i biancocelesti questa sera apriranno l’11° giornata di Serie A. Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, la squadra di Sarri sarà di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per affrontare il Bologna. I rossoblù di Thiago Motta, dopo la sconfitta nella 1° giornata contro il Milan, non hanno più perso, ed hanno un solo punto in meno rispetto alla Lazio attualmente settima in classifica, a -3 dall’Atalanta quarta. In 11 giornate, oltre all’unico k.o., sono arrivate tre vittorie e sei pareggi. Alle 20:45 quindi, andrà in scena un match importante per entrambe, che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali delle due squadre.

Per la Lazio, vincere questa sera, non vorrebbe dire solamente agganciare momentaneamente la zona Champions, ma anche sfatare una sorta di tabù: la vittoria al Dall’Ara di Bologna manca da ben cinque anni. L’ultimo successo infatti risale al 26 dicembre 2018 quando, con le reti di Luiz Felipe e Senad Lulic, i biancocelesti di mister Simone Inzaghi superarono per 0-2 il Bologna dell’altro fratello Inzaghi, Filippo.

Da quel Bologna-Lazio della stagione 2018/2019, i biancocelesti non sono più riusciti a tornare nella Capitale con i tre punti. Nei quattro match disputati in trasferta, sono arrivati due pareggi e due sconfitte: nella stagione seguente la sfida è terminata con un pareggio per 2-2, nei due incontro successivi sono arrivati altrettanti k.o. (2-0 e 3-0), mentre l’ultimo precedente tra Bologna e Lazio al Dall’Ara, ovvero nella scorsa stagione, si è chiuso con un pari a reti bianche (0-0).

Obiettivo tre punti quindi per la Lazio di Maurizio Sarri, per dare sempre di più continuità di risultati in campionato, con un occhio alle zone alte della classifica, ma anche per interrompere un trend negativo che dura ormai da quattro (troppe) stagioni di Serie A.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: