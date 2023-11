Leggo | Sarri punta sul rientro di Immobile

Come riportato da Leggo, Sarri ha deciso: questa sera a Bologna punta tutto su Ciro Immobile. Obiettivo: centrare la quarta vittoria di fila in campionato per continuare a scalare la classifica e avvicinare il più possibile la zona Champions.

Ma Ciro potrebbe non essere l’unica novità in attacco, dove Pedro, spesso decisivo dopo essere entrato a gara iniziata, scalpita per completare il tridente con Felipe Anderson. Per il resto, la difesa dovrebbe essere la stessa vista contro la Fiorentina, con Patric e Romagnoli al centro, Marusic e Lazzari sulle fasce. Diversi invece i dubbi a centrocampo, dove Cataldi insidia Rovella, mentre Guendouzi è favorito su Vecino mentre Luis Alberto quasi certamente farà gli straordinari anche se Kamada spera in una maglia da titolare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: