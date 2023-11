MOVIOLA | Bologna-Lazio, gestione tranquilla da parte di La Penna. Proteste biancocelesti per un episodio in area

Il gol di Ferguson decide il match. Al Dall’Ara vince il Bologna per 1-0 contro la Lazio. Il match è stato diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Moro, quarto uomo Ghersini, con Serra V.A.R. e Di Vuolo A.V.A.R.

Primo tempo tranquillo per l’arbitro La Penna, con pochi interventi. Al 18’ proteste da parte dei calciatori biancocelesti per un contatto, in area di rigore, tra Castellanos e Zirkzee su sviluppo di calcio d’angolo: per il direttore di gara non c’è nulla e fa riprendere il gioco. Al 35esimo arriva il primo giallo della partita, ai danni di un calciatore della Lazio: Pedro, per proteste, viene ammonito dal fischietto romano. Prima frazione di gioco che si conclude senza extra time.

Nella ripresa, dopo pochi minuti dalla rete del Bologna, la partita si accende e, al 50esimo, vengono ammoniti Romagnoli e Ferguson, dopo esser stati richiamati a gioco fermo. Passa un minuto e arrivano le proteste da parte dei giocatori della Lazio per un contatto in area di rigore tra Castellanos e Saelemaekers ma, anche in questa occasione, per l’arbitro non c’è fallo. Al 56’ arriva il giallo in casa Bologna ai danni del difensore Beukema, reo di aver interrotto la ripartenza biancoceleste manovrata da Pedro. Al 65esimo invece è Luis Alberto a subire l’ammonizione, per aver atterrato, al limite dell’area, Orsolini, dopo aver perso palla a centrocampo. Nella parte centrale della seconda frazione La Penna interviene poco e lascia giocare. Mentre all’80esimo viene sanzionato con il cartellino giallo Mattia Zaccagni, per un intervento in ritardo ai danni di Orsolini. Infine, nei cinque minuti di recupero concessi, il direttore di gara ammonisce l’esterno biancoceleste Isaksen.

