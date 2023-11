PAGELLE – Taty gioca bene ma spreca troppo, autonomia limitata per Guendouzi e Rovella

Provedel 6 – Una mezza incertezza nel primo tempo quando poteva uscire su un campanile, rientra dagli spogliatoi provando a salvare su Ferguson che sblocca la partita. Un tiro subito, una rete presa.

Lazzari 6,5 – Al primo affondo mette un cross perfetto che Castellanos stampa sulla traversa, spinge molto e soprattutto bene. Si poteva sfruttare ancor di più ma il calo dei compagni esaurisce le sue accelerazioni.

Patric 6 – Solita prestazione ordinata condita da un serie di verticalizzazioni interessanti per dare velocità alla manovra. Prezioso in aiuto al compagno di reparto per non fargli fare sforzi inutili e rischiosi.

Romagnoli 6 – Stringe i denti e scende in campo, gioca una partita intelligente dove non vuole correre pericoli, non riesce a deviare l’assist vincente di Zirzkee.

Marusic 6,5 – Sempre attento su Orsolini e propositivo nel primo tempo con diverse accelerazioni fermate spesso con il fallo. Esce ad inizio ripresa per un fastidio alla caviglia.

Dal 48′ Pellegrini 5,5 – Soffre Orsolini che lo salta troppo spesso, tanti tunnel agli avversari ma non arriva mai a dama.

Guendouzi 6 – E’ entrato a regime e si sente, la fascia destra ha trovato il suo equilibrio in entrambe le fasi. L’unico neo è che ha solamente sessanta minuti di autonomia, evidente quando perde la lucidità dopo una azione personale dove perde il tempo del passaggio.

Dall’81 Kamada SV

Rovella 5,5 – Più gioca e più trova il ritmo per interpretare un ruolo tanto delicato per Sarri ma il suo rendimento è in leggero calo. Col passare delle gare ci si aspetta maggiore personalità in certe giocate.

Luis Alberto 5 – Lontano parente del giocatore delle prime partite, viene marcato a uomo per tutto il campo e fa fatica a trovare lo spazio per la giocata decisiva. Le sue punizioni e i suoi corner sono tornati ad essere un problema.

Felipe Anderson 5,5 – Con Lazzari e Guendouzi ha trovato l’intesa che funziona ma dura poco più di un tempo per poi spegnersi. Il brasiliano sbaglia poco ma gli manca quel pizzico di mordente per la giocata decisiva.

Dall’81 Isaksen SV

Castellanos 5,5 – Prima la traversa, poi centrale e infine alto. In un quarto d’ora si dimostra fra i più attivi ma anche il meno preciso. Non gioca male ma certi errori pesano

Dal 57′ Immobile 5,5 – Valutare la sua prestazione è difficile visto che entra con la Lazio che smette di creare qualunque possibilità in area avversaria.

Pedro 5,5 – La Lazio cerca fortune soprattutto sulla fascia destra con lo spagnolo che prova a mettersi in mostra con qualche iniziativa personale che non porta ai risultati sperati.

Dal 57′ Zaccagni 5,5 – E’ uno dei grandi assenti di questa stagione. Non salta l’uomo, non ha la giocata decisiva, non si prende falli. Deve ritrovarsi perchè è troppo importante per la Lazio.

All. Sarri 5,5 – Finire un primo tempo 0-0 dopo la mole di gioco creata e le occasioni avute è delittuoso, su questo il mister può fare poco. Qualche intervento in più poteva arrivare nella ripresa con dei cambi che dessero maggiore incisività.

