SERIE A | Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

L’undicesimo turno di Serie A si apre con la Lazio in campo. I biancocelesti di mister Sarri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, saranno impegnati in trasferta contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta arriva dal pareggio per 1-1 in campionato nella trasferta contro il Sassuolo, mentre in settimana ha staccato il pass per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia vincendo per 2-0 contro l’Hellas Verona. In vista del match in programma alle ore 20:45 allo Stadio Renato Dall’Ara, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

Allenatore: Maurizio Sarri.

