CdS | Provedel, interrotta la striscia di imbattibilità

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio Primavera torna in campo oggi in casa della Sampdoria: fischio d’inizio alle 11, i baby di Sanderra. A sorpresa hanno scalato i gradini della classifica portandosi al terzo posto in solitaria: sono 15 i punti ottenuti in 8 giornate, -5 dalla coppia di testa formata da Inter e Milan, +1 sulla Roma.

Il tecnico biancoceleste stamattina tornerà a puntare sui suoi titolarissimi, totalmente risparmiati mercoledì a Frosinone nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. A oggi l’unica sconfitta nel Primavera 1 rimane quella all’esordio contro l’Atalanta (1-0).

