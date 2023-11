CorSera | La Lazio fallisce l’aggancio al quarto posto. Già 5 sconfitte in 11 gare

Come riportato dal Corriere della Sera, la sconfitta di Bologna di ieri sera (gara finita 1-0) mette la Lazio in una situazione scomoda. I biancocelesti dovranno affrontare la prossima settimana, con partite delicatissime come quelle contro Feyenoord e Roma, con la necessità di vincerle entrambe.

Sarri, dopo la partita d’andata contro gli olandesi, aveva detto che la Lazio in Champions ha l’acqua alla gola. In realtà il livello dell’acqua comincia a salire anche in campionato: sono già 5 le sconfitte dopo 11 giornate. Nella scorsa edizione furono 5 soltanto dopo ben 22 partite: il doppio. In trasferta 4 le gare perse, quante in tutto lo scorso torneo.

