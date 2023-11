Il Tempo | Lazio, martedì c’è il Feyenoord poi il derby

Come riportato da Il Tempo, la settimana che separa la Lazio dalla stracittadina sarà fondamentale per capire le condizioni di Casale, sostituito fino a questo momento da Patric. Ha saltato la gara contro la Fiorentina e la trasferta di Bologna. Non ci sarà nemmeno per la sfida di ritorno contro il Feyenoord all’Olimpico.

L’ipotesi più probabile è che torni direttamente dopo la sosta per le nazionali, quando la squadra di Sarri sarà impegnata a Salerno sabato 25 novembre alle ore 15. L’ex Hellas Verona però ci spera e sta lavorando per velocizzare i tempi del rientro.

