La Repubblica | Castellanos sbaglia, vince il Bologna

Come riportato da La Repubblica, si conferma una trasferta maledetta, quella di Bologna, per Sarri, che sulla panchina laziale non ha mai vinto al Dall’Ara: due pareggi e una sconfitta. Nella notte il rientro della Lazio a Formello, dove il ko va subito cancellato. Da oggi comincia una settimana cruciale: martedì il Feyenoord all’Olimpico in Champions, domenica la Roma. Poi la sosta, con quattro giocatori che sono stati preconvocati dalle rispettive nazionali: Provedel, Immobile, Guendouzi con la Francia e a sorpresa Castellanos con l’Argentina.

Ufficiale intanto la data degli ottavi di Coppa Italia: la Lazio ospiterà il Genoa di Gilardino, che in campionato ha vinto 0-1 all’Olimpico, martedì 5 dicembre alle 21 (diretta su Canale 5). In caso di passaggio del turno, se la Roma dovesse fare lo stesso con la Cremonese il 3 gennaio, ai quarti sarà derby tra Sarri e Mourinho.

