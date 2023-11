PRIMAVERA 1| La Lazio fa visita alla Sampdoria per dimenticare la rimonta contro l’Empoli

Quest’oggi alle ora 10 la Lazio Primavera sarà ospite della Sampdoria: si giocherà la nona giornata dopo il pareggio per 2-2 in casa all’ottava giornata al Fersini. Una gara in cui si è visto il bicchiere mezzo pieno, dato l’atteggiamento della squadra nonostante l’uomo in meno, ma anche delusione per quello che sarebbe potuto essere senza quel cartellino rosso nei confronti di Bordon. Un’espulsione “giusta, che si poteva evitare”, stando anche alle dichiarazioni del mister Sanderra nel post partita. Ed effettivamente la sensazione è che la gara sarebbe potuta andare diversamente qualora ci fosse stata una situazione differente.

SAMPDORIA – L’avversaria odierna della Lazio sta vivendo un campionato di luci e ombre: si trova, infatti, in undicesima posizione con 11 gol dopo aver conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite. La Samp, infatti, proviene da una doppia sfida contro il Milan, una di campionato e una di coppa: i verdetti sono stati di 2-1 e 2-3, entrambi a favore dei rossoneri. L’1-1 contro l’Inter e la vittoria importante per 3-1 contro il Torino le altre due gare precedenti. I blucerchiati, di fatto, dopo una brutta partenza sembravano essersi ripresi per poi mantenere un percorso di alti e bassi.

