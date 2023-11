Almodovar a proposito dell’omosessualità nel calcio: “Dura per un giocatore d’élite scendere in campo e sentirsi dare del ‘frocio'”

Pedro Almodovar, regista e sceneggiatore, affronta in un’intervista a El Pais la tematica dell’omosessualità in alcuni ambiti professionali, tra cui, proprio il calcio. Come riporta l’agenzia ANSA, il regista nota che ci sono generi e professioni in cui determinati argomenti sono più importanti da affrontare. Queste le sue parole: “Deve essere dura per un giocatore d’élite scendere in campo e sentirsi dare del ‘frocio’ .

Aggiunge poi, riferendosi alle giocatrici della nazionale spagnola, vincitrice dell’ultimo Mondiale, “Come nel calcio sembra che l’omosessualità non esista. Le ragazze stanno dando tante lezioni agli atleti. Le ragazze che hanno vinto il Mondiale si comportano in modo del tutto naturale e non succede nulla. Si sposano e non succede nulla” .

