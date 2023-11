FORMELLO – Tanti dubbi per Sarri in vista del Feyenoord: Marusic assente, Kamada verso una maglia da titolare

Dopo la sconfitta incassata contro il Bologna in campionato, la Lazio si proietta subito alla prossima sfida in programma martedì contro il Feyenoord in Champions. Quest’oggi sono scattate le prime prove tattiche in vista dell’incontro con gli olandesi, con l’unica indisponibilità di Casale, che comunque ha ripreso a correre anche se a parte.

Assente della giornata Adam Marusic, che ha subito un duro colpo alla caviglia nella gara contro il Bologna. Le sue condizioni restano da valutare, la rifinitura di domani sarà decisiva per sciogliere i dubbi sul terzino che potrebbe essere lasciato ai box in vista del derby.

Tanti i ballottaggi per Sarri a partire proprio da chi, in caso, sostituirebbe Marusic, uno tra Lazzari e Pellegrini. A centrocampo, Kamada si candida per una maglia da titolare, mentre in avanti ancora dubbio Immobile-Castellanos.

