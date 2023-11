Lazio-Feyenoord, martedì all’Olimpico ci sarà un ex biancoceleste: l’annuncio del club

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto rendere omaggio al suo ex giocatore Lucas Leiva. Il brasiliano, quest’oggi è tornato a Formello per far visita alla Lazio Women, impegnata nella sfida vinta contro il Brescia per 3-0. Ma questa non sarà l’unica partita di Leiva, in centrocampista infatti martedì sarà presente anche all’Olimpico per assistere alla gara di Champions contro il Feyenoord. La Lazio ha voluto ringraziarlo scrivendo: “Oggi a Formello, martedì all’Olimpico. Lucas, sempre un piacere averti con noi!”

Di seguito il post della Lazio:

