Lazio Women-Brescia, Grassadonia: “Punti importantissimi, questa è la mentalità. Promozione? Speriamo non succeda come l’anno scorso…” – VIDEO

Intervenuti al termine del match vinto dalla Lazio Women per 3-0 contro il Brescia, il tecnico delle biancocelesti Gianluca Grassadonia ha commentato in zona mista il successo ottenuto.

Queste le sue parole:

“Partita difficile, temevamo l’avversario per le sue qualità e l’organizzazione. 3 punti importantissimi, anche se i margini di miglioramento sono sempre enormi. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità giusta. Non è mai facile ripartire dopo una sosta, ci sono sempre tanti punti interrogativi. Abbiamo recuperato qualche calciatrice che hanno avuto qualche problemino nelle scorse settimane. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, siamo andati in difficoltà, giocando più sull’io che sul noi. Verso la fine della prima frazione abbiamo aggiustato qualcosina, per poi giocare un secondo tempo in cui penso non ci sia stata partita. Speriamo che a fine stagione l’esito sarà diverso rispetto a quello dell’anno scorso, noi ce la metteremo tutta per raggiungere l’obbiettivo. Bisogna essere pazienti e lavorare bene durante la settimana. È quello che le ragazze fanno, ma bisogna capire che ciò che facciamo durante la settimana va applicato poi in partita, migliorando anche le prestazioni di ogni calciatrice. Solo così potremo fare bene.”

