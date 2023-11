SERIE B – LIVE | Lazio Women-Brescia 3-0: Gomes, Popadinova e Goldoni per la vittoria biancoceleste

90’+4 – Termina la partita. Grande vittoria delle biancocelesti.

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

90′ – Ancora Brescia in avanti: difensori e portiere difendono bene. Guidi rimane per terra per qualche secondo.

89′ – Il Brescia non demorde: occasione di testa a pochi passi ma Guidi, con un’ottimo intuito, riesce a parare.

88′ – TRIS LAZIO!!! GOLDONI IN GOL! Dopo un bel recupero e una bella azione viene messo un pallone in mezzo in cui Goldoni è abile a liberarsi per insaccare un facile tap in.

83′ – Doppio cambio per la Lazio: Pezzotti e Visentin rilevano Gotheberg e Gomes.

70′ – Popadinova lascia posto a Claudia Palombi.

62′ – RADDOPPIO DELLA LAZIO!!! Gol di Popadinova che, dopo una prima risposta del portiere, ha insaccato di testa sulla respinta.

59′ – Primo cambio per la Lazio: Castiello rileva Colombo.

57′ – Grande doppia occasione per la Lazio: incrocio dei pali pieno colpito da Varriale. Sulla ribattuta Pittaccio ha calciato trovando però la risposta del portiere.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Termina il primo tempo.

41′ – Punizione dal limite per le biancocelesti. Gran tiro di Moraca che accarezza la traversa.

36′ . Grande occasione per la Lazio: Moraca mette una palla invitante dentro con Popadinova che, però, non è riuscita a insaccare.

35′ – Altra occasione per il Brescia con una ripartenza che, però, si è conclusa con un tiro di poco fuori.

33′ – Primo vero pericolo per la Lazio: Pasquali a tu per tu con Guidi si è fatta ipnotizzare. Sulla ripartenza le biancocelesti non ne hanno approfittato.

17′ – LAZIO IN VANTAGGIOOOO!!! Gol di Adriana Gomes, il quale con un tap in a porta spalancata insacca. 1-0 per le biancocelesti.

6′ – Arbitro che lascia correre: due contatti al limite dell’area ma nessuna decisione presa.

2′ – Subito Lazio in avanti: tiro importante parato sul primo palo dal portiere del Brescia e altro brivido per gli ospiti con un calcio d’angolo il cui colpo di testa si è spento alto di poco sopra la traversa.

1′ – Fischio d’inizio.

Nella sesta giornata di Serie B Femminile le biancocelesti ospitano in casa il Brescia per continuare la scia positiva di risultati positivi e mantenere il primato in campionato. Di seguito, le formazioni ufficiali:



LAZIO WOMEN: Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg; Colombo, Eriksen, Goldoni; Moraca; Popadinova, Gomes.

All. Gianluca Grassadonia

BRESCIA CF (4-2-3-1): Bettineschi; Boglioni, Larenza, Nicolini, Hjohlman; Ghisi, Magri; Morreale, Fracas, Zazzaera; Pasquali.

All. Aldo Nicolini

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: