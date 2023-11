CdS | Gimenez avvisa la Lazio: «Voglio tornare al gol»

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti del Feyenoord era finito al centro di alcune critiche e sfottò per via del “cucchiaio” provato (e fallito) su calcio di rigore contro l’RKC Waalwijk, nell’ultima giornata di campionato. «Sono sempre deluso quando non segno, ma so che fa parte del gioco. Devo continuare a lavorare e credere che i gol arriveranno di nuovo. Sono appena due gare senza reti, sono fi ducioso che ce la farò nella prossima partita», aveva dichiarato Gimenez tornando a parlare dell’episodio.

È quello che gli chiede pure Arne Slot (che per la gara a Roma ha recuperato ormai al 100% l’esterno offensivo Ivanusec): «Stiamo disputando un ottimo campionato. Abbiamo perso solo con il Twente, ma anche Sarri ha detto di essere rimasto impressionato da noi al De Kuip. Spero di ripetere anche in casa loro la prestazione dell’andata e non quella del primo tempo contro l’RKC Waalwijk. Sarà molto difficile e si tratterà di una partita completamente diversa, anche perché non potremo avere con noi i nostri tifosi. La Lazio ci conosce molto bene, ma il discorso vale anche a parti invertite. Hanno passato momenti diffi cili contro di noi e penso che siano ansiosi di riscattarsi. Dobbiamo essere pronti. Non vediamo davvero l’ora di affrontarli nuovamente e vogliamo esibirci ai massimi livelli».

