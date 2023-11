CdS | Taty-Ciro in volata. Marusic può farcela

Come riportato da Il Messaggero, l’allarme nella difesa biancoceleste suona sempre più forte: Marusic è da considerare out per la sfida di domani sera contro il Feyenoord per un forte dolore alla caviglia destra, Casale ha iniziato ieri un protocollo riabilitativo differenziato per tentare il recupero lampo dallo stiramento ed esserci per il derby. Invece, Romagnoli ha bisogno di riposo dopo aver disputato 14 partite di fila per non esporsi a infortuni più seri prima della sosta.

Già da ieri sono iniziati i pranzi obbligatori, oggi scatterà il primo dei due ritiri a Formello.

