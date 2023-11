CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Feyenoord, la designazione arbitrale.

La Lazio torna in campo in Champions League. Domani sera, alle ore 21:00, la squadra di Sarri affronterà il Feyenoord allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo tre gare della fase a gironi, la squadra olandese si trova in testa al Gruppo E con 6 punti, a +2 dalla Lazio terza (4 punti). Come riporta il sito Ansa.it, L’Uefa ha diffuso un comunicato con le designazioni, non ancora apparse sul sito ufficiale a 24 ore dagli incontri per quello che è stato definito un problema tecnico. Il fischietto di Lazio-Feyenoord sarà, dunque, Szymon Marciniak, arbitro della finale Manchester City-Inter della scorsa primavera e della finale del Mondiale in Qatar.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: