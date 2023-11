CONFERENZA STENGS : “Dovremo lottare come abbiamo fatto a Rotterdam”

Alla vigilia di Lazio-Feyenoord, quarto impegno dei gironi di Champions League, il tecnico degli olandesi Arne Slot ha presentato la gara in conferenza stampa: “Forse all’andata abbiamo fatto la miglior partita di questa stagione, ma non cambia niente in vista di domani. Dobbiamo sempre migliorare. Tra giocare in casa e fuori c’è differenza ovviamente, spero arriveremo allo stesso livello dell’andata. Giménez? Ci ho parlato ma non del rigore, il confronto è stato in generale. Noi lo scorso anno non eravamo ancora pronti, avevamo 14 giocatori nuovi, avevamo la squadra in costruzione, ma dopo tre mesi abbiamo fatto vedere cosa potevamo fare. Immobile non è nelle condizioni migliori? I grandi bomber non devono stare in formissima per fare gol; è vicino alle 200 reti e questa la dice lunga. Ha qualità e non dobbiamo concedergli occasioni. Rispetto allo scorso anno poi c’è Castellanos che è molto bravo“.

