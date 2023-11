CorSera | Il 4-3-3 di Sarri perde colpi

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio fatica troppo a creare occasioni da gol e il tecnico Maurizio Sarri ammette di non capire cosa sia cambiato rispetto all’anno scorso, quando il modo di giocare della squadra era lo stesso. Ora si fatica a trovare il modo di far coesistere Kamada e Luis Alberto.

Il giapponese, pilastro dell’Eintracht che ha vinto l’Europa League nel 2022, capocannoniere dei tedeschi non solo in quella competizione ma anche della Champions di un anno fa, ha giocato appena 425 minuti insieme al Mago. Sono invece 835 i minuti stagionali nei quali i due non hanno condiviso lo spazio in campo.

D’altronde Sarri antepone la tattica al resto. Sia Guendouzi che Kamada hanno giocato più volte in carriera con il 4-2-3-1, modulo col quale si potrebbero schierare contemporaneamente il francese e Rovella (entrambi davanti alla difesa), il giapponese (largo a sinistra) e Luis Alberto (trequartista). Zaccagni, attualmente opaco, si alternerebbe (insieme a Isaksen) con Kamada o anche con Luis Alberto (con l’ex Eintracht utilizzato da numero 10, come spesso ha giocato in carriera), Pedro e Felipe Anderson si darebbero il cambio sulla destra, con Vecino e Cataldi pronti a sostituire Guendouzi e Rovella.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: