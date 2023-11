GdS | Champions e Roma, due Lazio diverse ma stessa missione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio si trova in una situazione di due partite cruciali nell’arco di cinque giorni che potrebbero definire l’andamento della stagione. La prima è una partita di Champions League contro il Feyenoord, dove la squadra di Sarri è pressata a vincere per potersi qualificare agli ottavi. Subito dopo, c’è il derby contro la Roma, che non solo è importante per la supremazia cittadina, ma funge anche da uno scontro diretto per agganciare il traguardo della Champions. Una sconfitta potrebbe significare allontanarsi irrimediabilmente da questo obiettivo.

Sarri pensa di affrontare la stracittadina con una squadra un po’ meno esperta, ma più fresca. Mossa necessaria perché il match col Feyenoord sarà particolarmente logorante sul piano psico-fisico. I cambi potrebbero essere addirittura cinque. In difesa al posto di Hysaj tornerà Marusic (sta recuperando dalla contusione alla caviglia). A centrocampo si rivedranno Guendouzi e Rovella (al posto di Kamada e Vecino). In attacco riecco Castellanos al centro e Zaccagni a sinistra (usciranno Immobile e Pedro). Oltre agli uomini, tra le due gare cambierà pure il piano partita. Se col Feyenoord l’atteggianmento sarà offensivo ma guardingo, perché sarà fondamentale non scoprirsi troppo, contro la Roma la Lazio proverà invece a imporre il suo gioco, cercherà di fare lei la partita. E per questo servirà, almeno inizialmente, una squadra più giovane. Con la vecchia guardia pronta a intervenire nel finale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: