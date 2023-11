La Repubblica | Lazio, solo in 35 mila col Feyenoord: è polemica sul caro-biglietti

Come riportato da La Repubblica, al netto di impennate clamorose nelle ultime ore, si arriverà al massimo a 35mila, per una sfida nella quale i biancocelesti si giocano tutto: vincere terrebbe vive addirittura le speranze di arrivare primi nel girone, un ko al contrario ridurrebbe al lumicino le possibilità di superare il turno. Almeno, come all’andata a parti invertite, non ci saranno tifosi olandesi.

Il motivo della risposta fredda è legato alla polemica sui prezzi dei biglietti. I 45 euro per le curve e fino a 150 per le tribune (minimo 70). Lotito sostiene però di non poter svalutare il marchio con prezzi più bassi delle concorrenti di pari livello. I risultati altalenanti fin qui in stagione non hanno di certo aiutato ad accendere gli entusiasmi. Anche la vicinanza con il derby ha influito. Domenica infatti è previsto il pienone per la stracittadina. Ci saranno circa 22mila romanisti nei settori Sud, mentre il resto dello stadio sarà biancoceleste. Esauriti Nord e Distinti. Poche migliaia ancora disponibili nelle tribune.

Nelle ultime stagioni di Coppe, la media spettatori è sempre stata bassa: 16mila un anno fa tra Europa League e Conference. Prima del Covid, nel 2019-20 si viaggiò sui 15600 e nel 2018-19 mai oltre i 20mila. Per ritrovare una cornice di pubblico accettabile in un palcoscenico internazionale bisogna risalire ai quarti di finale d’andata dell’Europa League 2017-2018. Per il 4-2 col Salisburgo c’erano 42538 laziali. Il trend in ogni caso ha radici lontane. Persino Cragnotti faticava a riempire gli spalti. In semifinale di Coppa Uefa nel ‘98 contro l’Atletico Madrid c’erano circa 45mila paganti. Un anno dopo 32mila in Coppa delle Coppe contro la Lokomotiv Mosca, nello 0-0 che valse la finale. Tra le poche eccezioni, il quarto di finale in Champions nel 2000 contro il Valencia, davanti a oltre 53mila persone.

