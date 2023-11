Leggo | Pranzo a Formello e ritiro obbligatorio, domani c’è la Champions

Come riportato da Leggo, la Lazio si trova in una fase cruciale della stagione con una settimana determinante. Dopo la sconfitta in Olanda, i biancocelesti sono ora al terzo posto a -2 punti dalla vetta e hanno bisogno di una vittoria contro il Feyenoord per mantenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi.

Sarri ha avuto un confronto con la squadra chiedendo più determinazione e concretezza in attacco, soprattutto dai giocatori esterni che stanno segnando meno rispetto alla stagione precedente. Il presidente Lotito, pur non essendo soddisfatto delle prestazioni della squadra dopo gli investimenti estivi, rimane fiducioso che il gruppo ritroverà continuità nel lungo periodo per competere nuovamente per un posto in Champions. Sarri ha organizzato un ritiro obbligatorio e un pranzo di gruppo per caricare la squadra, con decisioni sulle formazioni di gioco in vista delle prossime partite.

