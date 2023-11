Promozione, avversari e amici: la storia del portiere Francabandiera e del difensore Paolantoni

Avversari sì, nemici mai. Nel calcio travolto da scandali e terremoti di vario genere c’è ancora spazio per belle storie da raccontare, anche lontano dai grandi palcoscenici. Storie di sport, di vita e di amicizia, come quella tra Tomascy Francabandiera, portiere 25enne della Polisportiva Sant’Angelo, e Andrea Paolantoni, 20enne difensore dell’Atletico Morena, che nei giorni scorsi in occasione del campionato di Promozione Laziale Girone D si sono affrontati per la prima volta. “Guarda che se faccio gol esulto”, la promessa del centrale.

“Tanto non segni, ti paro tutto”, la replica dell’estremo difensore. Il match è terminato 2-1 per l’Atletico Morena. Paolantoni, rimasto a secco, ma felice per il successo, a fine gara ha consolato l’estremo difensore, che in Serie D tra Correggese, Monterosi, Flaminia ed Avezzano vanta oltre 120 presenze. “Ci conosciamo da una vita, ma mai avevamo giocato contro”, ammettono di due che come idoli calcistici hanno Maignan, portiere del Milan, e Rudiger, difensore del Real Madrid. Dalle sfide amichevoli in spiaggia sulla sabbia del Circeo a quelle ufficiali. L’appuntamento è per la sfida di ritorno. Francabandiera vuole la rivincita, mentre Paolantoni sogna sempre un gol all’amico-portiere.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: