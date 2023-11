UEFA YOUTH LEAGUE | Lazio-Feyenoord, la designazione arbitrale: La Penna IV uomo

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani Sarri potrebbe andare avanti nel segno della continuità, cambiando solo Zaccagni con Pedro e verificando le condizioni di Marusic. Ieri il montenegrino è rimasto in palestra, oggi dovrà sostenere un test sul campo: se la caviglia non si gonfierà, potrebbe giocare.

In caso contrario, largo a Hysaj. Lazzari può giocare, Pellegrini ha meno possibilità. Kamada e Vecino sperano, se non altro perché in Champions l’uruguaiano è stato sempre titolare e il giapponese resta il rimpianto di Sarri legato alla partita d’andata. Cataldi sinora è stato trascurato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: