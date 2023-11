CdS | Freddezza Champions. Il derby scalda i laziali

Mattia Zaccagni sta vivendo una stagione opaca rispetto a quella dell’anno scorso. Dopo 11 giornate un anno fa aveva già realizzato 4 gol, ora solo uno contro il Torino. La scorsa stagione, in realtà, è stata la migliore della sua carriera: non aveva mai realizzato più di 6 gol in campionato, traguardo realizzato una sola volta in carriera. Fra i motivi del calo improvviso della Lazio in zona gol ci sono anche le sue prestazioni non all’altezza, ma non devono essere considerate sorprendenti: attualmente è la stagione 2022-23 ad essere l’eccezione, non l’annata in corso.

Corriere della Sera

