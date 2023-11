CONFERENZA SARRI: “Sono contento per i 200 gol di Immobile ma spero che vada per i 300”

Le parole del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri al termine della partita di Champions tra Lazio e Feyenoord:

“Abbiamo trovato una squadra con buone qualità di palleggio e a un certo punto della partita abbiamo deciso di non prenderli alti. Abbiamo sofferto tutti insieme, l’unico rammarico è negli ultimi 20-25 minuti ci hanno lasciato spazi che avremmo dovuto sfruttare. Lazzari ha fatto una buona partita e sta bene, quando è lucido riesce a dare un buon importo dal punto di vista difensivo. Kamada è più pulito dal punto di vista tecnico di Guendouzi, che invece è più vitale.

Se Patric fosse alto 1.90 potrebbe giocare in qualsiasi club, è un ragazzo più maturo rispetto a quando l’ho conosciuto appena sono arrivato. È un centrale difensivo molto affidabile. Sono contento per il risultato e che stiamo giocando in Champions. Lotteremo fino all’ultima giornata. Ciro sta rispettando un programma che avevamo fatto e mi sembra che, al di là del gol, stia crescendo. Sono contento per i 200 gol ma spero che vada per i 300.

Domani valuteremo le condizioni fisiche dei giocatori che sono usciti acciaccati. Se avessi sentito i giornalisti o tifosi sarei stato in Eccellenza. Vedendo il calendario tra quest’anno e lo scorso la differenza è palpabile, abbiamo sbagliato le prime due partite dove non siamo arrivati pronti. Nella qualità di gioco io non vedo grande differenza.

La Roma si può permettere una sorta di amichevole giovedì. Mettere il derby domenica non mi sembra una scelta intelligente, la Lega sembra quasi estranea al calcio. Abbiamo più riposo della Roma ma ha hanno una classifica che permette a Mourinho di lasciare la squadra fuori.

Mi è piaciuto che chi si è alzato dalla panchina era in partita dal punto di vista mentale, c’era partecipazione da parte di tutti. Abbiamo dei giocatori che possono non dare l’impressione di essere guerrieri ma abbiamo una rosa che si allena con dedizione che in 32 anni ho visto raramente“.

