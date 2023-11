GdS | Missione Immobile: andare in campo per ritornare il signore del gol

Immobile tornerà titolare stasera contro il Feyenoord? Nella conferenza stampa di ieri, Sarri ha fatto intendere di sì: “O si scarica o si recupera. Io sono per recuperarlo a tutti i costi perché per noi è determinante e, se si vuole recuperarlo, i minuti in campo li deve fare.” In questa stagione Ciro ha collezionato 13 presenze, di cui 4 da subentrato, ma in Champions è sempre partito titolare. L’attaccante sta rincorrendo una condizione ottimale che gli sfugge perché in allenamento non riesce a lavorare con continuità a causa dei problemi fisici della scorsa stagione. Il suo bottino è in ritardo, ma manca comunque un solo gol ai 200 con la maglia biancoceleste. L’ultima vittoria della Lazio ha la sua firma, così come l’ultimo successo all’Olimpico in Champions (Lazio-Zenit 3-1 del 30 novembre 2020).

Gazzetta dello Sport

