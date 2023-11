Il Messaggero | C’è lo spettro di un ritiro prolungato. Marusic a rischio anche per il derby

Come riporta il Messaggero, se stasera dovesse arrivare un altro ko (il settimo in 15 gare) la Lazio potrebbe andare in ritiro obbligatorio fino al derby. In realtà, c’è già un programma stilato da Sarri che farebbe partire il ritiro in ogni caso da sabato e il ds Fabiani è d’accordo col non appesantire ulteriormente la squadra: non ha senso ora stare col fucile puntato prima di un incontro e in un momento così delicato. Lotito è furioso, ma si sta contenendo per il bene della Lazio. Bisogna pensare positivo: è vero che ci sono 8 punti in meno rispetto allo scorso anno, ma è anche vero che rispetto alle stesse gare disputate (spalmate sul calendario), la Lazio ha 2 punti in più. Non solo. Confrontando le stesse partite, escludendo il Genoa neopromosso, i biancocelesti hanno segnato 13 gol, mentre lo scorso anno solo 6.

Prima il Feyenoord e poi il derby, bisogna recuperare più uomini possibili. Casale ha iniziato domenica un programma personalizzato, Marusic ha la caviglia destra gonfia e il piede nero: Orsolini ha affondato i tacchetti senza che La Penna fischiasse fallo. La Lazio subisce, è la squadra meno fallosa eppure la più ammonita della Serie A.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: