Il Messaggero | Immobile e il Taty all’ultimo sprint

Come riporta il Messaggero, dopo la rifinitura di ieri Sarri continua a chiedersi chi potrà ricoprire il ruolo di punta dal primo minuto. Nonostante le due defezioni in difesa (Marusic e Casale), il tecnico sta pensando alla migliore formazione possibile. Hysaj avrà sicuramente un posto da titolare, l’altro ruolo di terzino probabilmente sarà ricoperto da Lazzari e Patric farà coppia con Romagnoli. A centrocampo la tentazione è mettere Kamada, Vecino e Luis Alberto, mentre davanti sulle fasce quasi sicuramente avremo Felipe Anderson e Zaccagni, mentre Immobile e Castellanos si giocheranno l’ultima maglia in un ballottaggio fino all’ultimo. Tra i pali il solito Provedel, che ieri ha accompagnato Sarri in conferenza stampa. Ha parlato anche Slot che di Immobile ha detto: “I grandi bomber come lui non devono stare in formissima per fare gol. Se non sbaglio, due settimane fa è arrivato a 200 con la Lazio (199, ndc) e non mi sembrano pochi. Anche Castellanos è molto bravo e avere un altro attaccante è un gran cambiamento rispetto alla passata stagione per loro.”

