Lazio, è bivio Champions: con il Feyenoord una sfida decisiva per sperare nella qualificazione agli ottavi. Le previsioni dei bookmakers

Una vittoria per continuare ad alimentare il sogno qualificazione e smaltire le tante, troppe delusioni incassate in questo inizio di stagione. Nella quarta giornata del Gruppo E, la Lazio ospita un Feyenoord che all’andata ha saputo imporsi in maniera netta sui biancocelesti ed è ora al comando del girone. La sconfitta in campionato a Bologna non ha contribuito certamente a migliorare l’umore dei ragazzi di Maurizio Sarri, chiamati ora a una reazione di carattere nel palcoscenico più prestigioso del calcio continentale.

Sarà la serata della svolta? I bookies sembrano moderatamente fiduciosi in tal senso.

L’aquila punta a volare di nuovo in alto – Prima del fragoroso ko di Rotterdam, il cammino europeo dei laziali era stato all’altezza delle aspettative. Il pubblico dell’Olimpico si prepara a spingere Immobile e compagni, che secondo Betclic hanno ottime possibilità di tornare al successo, quotato a 2.55 (per Sisal a 2.50). La valutazione, per i nederlandesi, è di poco più alta, a 2.71, mentre il pareggio è a 3.48.

Doppio Vecino nella UEFA Europa League 2022/2023 – L’8 settembre 2022, una doppietta del centrocampista uruguaiano, insieme alle reti di Luis Alberto e Felipe Anderson, sancì il 4-2 finale con cui la Lazio superò l’undici guidato da Arne Slot, al quale non bastò la doppietta di Santiago Giménez. La replica del risultato esatto è data a 90.00 da Betclic. La probabilità di assistere a un match ricco di reti è invece complessivamente elevata, con l’Over 2.5 a 1.75 e l’Under 2.5 a 2.04.

Atlético Madrid ancora in pole position nel Gruppo E – Stando alle quote di Betclic, i ‘Colchoneros’ restano i principali indiziati per portarsi a casa il primo posto nel raggruppamento, con quota 1.65. Subito dietro il Feyenoord, a 3.50, la Lazio, a 4.75. Il Celtic, più defilato, è a 25.00. Per la qualificazione, gli uomini di Diego Simeone sono ancora davanti a tutti, a 1.10, con i biancorossi sempre favoriti sulla compagine romana, 1.50 a 2.00. A distanza quasi siderale, poi, gli scozzesi allenati da Brendan Rodgers, a 10.00.

Immobile o Castellanos? – Tra i ballottaggi per la formazione titolare dei padroni di casa spicca quello tra Ciro Immobile e Valentín Castellanos, entrambi comunque candidati a mettere la firma sulla serata. La quota-gol Betclic dell’attaccante italiano è di 2.40, mentre per l’argentino è a 2.65. Già in rete nel precedente europeo dello scorso anno, si preparano a colpire nuovamente anche Felipe Anderson, a 3.50, Luis Alberto, a 4.40, e Matías Vecino, a 6.10. Chance anche per Mattia Zaccagni, a 3.50.

Per la porta di Ivan Provedel, il pericolo si chiama Santiago Giménez, con quota-gol Betclic è a 2.40. Il messicano è stato già capace di colpire la Lazio con due doppiette, la prima un anno fa a Roma e la seconda nel trionfo di due settimane fa nei Paesi Bassi. In quest’ultima occasione, nel 3-1 finale, ha messo lo zampino anche Ramiz Zerrouki, indicato a 10.50 per il nuovo imminente confronto.

