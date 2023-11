Lazio-Feyenoord, allarme sicurezza a Roma

Nonostante la trasferta sia stata vietata, da ieri le zone del centro di Roma, oltre a quelle intorno allo Stadio, sono sotto osservazione. Come si legge su Il Corriere dello Sport, infatti, c’è la paura di rivivere scene come quella del 2015 in cui proprio i tifosi del Feyenoord devastarono la barcaccia a Piazza di Spagna. Non si segnalano, al momento, problemi in città. Tuttavia, sui social circolano alcune foto pubblicate da tifosi olandesi in cui sono raffigurati i principali monumenti di Roma con frasi quali: “Eccoci di nuovo qui…”.

