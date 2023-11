Lazio-Feyenoord, ammonizione pesante per i biancocelesti

Nel recupero del primo tempo di Lazio-Feyenoord, Ciro Immobile ha portato in vantaggio i suoi. Una rete pesante, importante per la gara, il percorso in Champions e per l’attaccante che torna così a gonfiare la rete. Il bomber ha siglato il suo 200esimo gol con la maglia biancoceleste e, attraverso i social, il club gli ha reso omaggio.

