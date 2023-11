Lazio-Feyenoord, Fabiani: “Dobbiamo fare il risultato. Tra Sarri e Lotito ottimo rapporto”

Angelo Fabiani, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della partita di Champions League contro il Feyenoord: “L’importante è fare risultato per centrare il passaggio del turno. Sarà un partita difficile, il Feyenoord già all’andata ha fatto vedere di che pasta è fatto. L’importante è evitare quelle disattenzioni che li hanno fatto vincere con un bottino immeritato. Futuro di Sarri? Tra lui e il presidente Lotito c’è un ottimo rapporto. Ieri l’allenatore ha voluto ribadire quanto già detto un anno fa, che gli piacerebbe chiudere la carriera a Roma, nella Lazio. Ha fatto bene a ribadire il concetto, è il suo pensiero anche quando si dice che Maurizio andrà a destra o sinistra”.

Il ds si è intrattenuto anche ai microfoni di Sky: “Sarri? I contratti sono fatti per essere rispettati. Lui ha ribadito un concetto già espresso un anno fa. Sta bene, ha trovato la sua dimensione, sta facendo cose straordinarie. Quest’anno siamo partiti male, ma ‘è tempo per recuperare e lui è determinante in questa squadra. Più importante andare in Champions o rimanerci? Sono due manifestazioni distinte, la Champions dobbiamo onorarla ma dobbiamo anche recuperare in campionato. Domenica c’è un derby che vale molto, non bisogna sottovalutare nessuna competizione. Pochi tifosi nonostante un match così importante? Siamo intorno ai 40.000 spettatori, è una giornata infrasettimale e ci sono delle necessità”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: