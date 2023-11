Lazio-Feyenoord, Luis Alberto nel post: “Ora pensiamo solo alla Roma, sto bene perché abbiamo vinto”

Intervenuto ai microfoni della UEFA, l’attaccante della Lazio Felipe Anderson ha commentato la vittoria ottenuta contro il Feyenoord per 1-0.

Queste le sue parole:

“Questa è una vittoria che conta molto, questi punti sono molto importanti per noi. Era quello che volevamo, ci aiuta e ci dà energia e carica. Questa vittoria ci mette in una posizione molto importante in Champions League. Ciò che contava erano solo i tre punti e li abbiamo conquistati. Immobile? Amiamo Ciro e lui lo sa. È un ragazzo d’oro ed è importante per noi e per la gente laziale. Quando sta bene ci aiuta tantissimo, siamo molto contenti per lui e faremo sempre di tutto per aiutarlo”.

