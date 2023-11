Liga, rinviata Maiorca-Cadice per l’impegno di Muriqi con la Nazionale

Durante la pausa nazionali si sarebbe dovuta giocare Kosovo-Israele ma, per la guerra che sta interessando il paese del Medio Oriente, la partita era stata rinviata. La data del recupero è stata ufficializzata, ovvero domenica 12 novembre 2023. Essendo un giorno fuori dalla pausa nazionali, coinvolgerà in qualche modo anche i campionati dei calciatori coinvolti. Ad esempio, in Italia il Napoli dovrà fare a meno di Rrahmani. In Spagna, invece, si è trovato un accordo per rinviare il match tra Maiorca e Cadice per l’impegno con il Kosovo dell’ex Lazio Vedat Muriqi.

