PAGELLE – Bella prova di Bordon, Sanà luci e ombre. Ruggeri uno dei migliori

Renzetti 6 – Sul primo gol non ha grandi responsabilità: il tiro di Sliti, pur non essendo forte, era molto preciso. Nel complesso difende bene la porta biancoceleste, salvando il risultato in più di un’occasione. In occasione dell’1-3 subisce gol sul suo palo .

Bedini 6 – Difensivamente gioca una buona gara senza ricevere grossi pensieri. Gran parte delle offensive, infatti, nascono sulla destra. Dal 72′ Zazza SV

Dutu 6 – Altra buona prova del centrale, bravo insieme al suo compagno di reparto, ad assorbire gran parte delle loro complesse avanzate. Soffre qualcosa sulle ripartenze.

Ruggeri 6,5 – Gara attenta, fatta di diversi interventi volti a neutralizzare le offensive avversarie. Atteggiamento da capitano, ancora una volta, per incorniciare un’altra ottima prestazione.

Milani 6,5 – In una prima parte di gara in cui presta massima attenzione alla fase difensiva, inizia a spingere. Si vede di più in avanti come accompagnamento alle offensive di Milani e non solo.

Nazzaro 5,5 – Un’uscita troppo affrettata lo fa andare a vuoto sulla ripartenza degli avversari in occasione del gol. Non ha grandi occasioni per riscattarsi. Ci prova anche dal limite, ma senza impensierire il portiere. Dal 72′ Sardo SV

Bordon 7,5 – Ottimo approccio e gol del pareggio: il mediano biancoceleste si lascia alle spalle l’espulsione ricevuta in campionato con una grande prestazione e un gol di testa importante.

Napolitano 6 – Buona la prestazione macchiata da un’occasione clamorosa a pochi passi dalla porta sprecata con un tiro al lato. Per il resto crea molto e tenta diversi affondi, servendo anche qualche pallone importante in area. Dall’85’ Bigotti SV

Yordanov 6 – Buona presenza per la fase offensiva biancoceleste, nonostante non riesca ad imporsi: per lui un solo tiro dal limite terminato di poco al lato. Dall’85’ Serra SV

D’Agostini 6,5 – Buona prova dell’attaccante biancoceleste: buon lavoro di sponda e riesce in più occasioni a tenere alta la squadra. Si crea diverse occasioni concludendo in porta: gli manca solo il gol. Dal 64′ Sulejmani 6 – Prosegue il lavoro fisico di D’Agostini, ma senza creare preoccupazioni.

Sanà Fernandes 6,5 -Nei primi minuti è uno dei pochi che tenta l’offensiva a suo modo: sgasate sulla sinistra e tentativi di dribbling. Batte in modo ottimale il calcio d’angolo che porta in pareggio i biancocelesti. Fase finale di gara in ombra: perde lo scontro fisico con Rust in occasione del terzo gol subito.

Sanderra 6 – La squadra messa in campo si comporta bene contro un avversario difficile. Piccolo step a livello di mentalità, ma la strada è ancora lunga.

