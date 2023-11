PAGELLE – Immobile gol da Fenomeno, la difesa non sbanda mai. Guendouzi fa la guerra

Provedel 7 – Il primo intervento arriva dopo mezzora di nullafacenza ma è decisivo smanacciando in angolo un diagonale ravvicinato di Gimenez. Gli olandesi lo caricano a testa bassa pur di segnare ma il portiere non ha mai paura di niente, semplice ma decisiva la respinta centrale all’ultima azione.

Lazzari 7 – Con Paixao è un bel duello a velocità supersonica, accetta il confronto senza paura prendendosi anche qualche licenza offensiva. Nella ripresa è fondamentale con tanti recuperi in anticipo che frenano il Feyenoord.

Patric 7 – Sempre posizionato nel punto giusto per chiudere le trame offensive del Feyenoord, sventa pericoli e butta in tribuna i palloni quando serve con il consueto fomento che incendia lo stadio.

Romagnoli 7 – Stringe i denti, si aggrappa all’esperienza e cancella Gimenez dal campo. Tiene la difesa da veterano immolandosi sui palloni aerei.

Hysaj 6,5 – Nella gara di andata Stengs era stato determinante per gli olandesi, l’albanese lo sa e lo disinnesca aggredendolo immediatamente. Prestazioni di tanta sostanza e esperienza.

Dal 78′ Pellegrini 6,5 – Due diagonali di grande livello, una discesa in avanti e il fallo necessario quando rischia di essere saltato.

Kamada 5,5 – Alterna giocate interessanti a momenti in cui sembra ancora un corpo estraneo alla squadra. L’impegno non lo fa mai mancare, difetta in un pizzico di personalità quando può

Dal 53′ Guendouzi 7 – Quando c’è da fare la guerra ci puoi sempre contare. Recupera palloni, alleggerisce la manovra e non si sottrae ai faccia a faccia.

Vecino 7 – Fa da schermo alla difesa con non poche difficoltà soprattutto quando gli olandesi riescono a saltare il pressing biancoceleste. Cattiveria e tempismo perfetti nel recuperare il pallone che porta all’1-0. Prende un giallo nella ripresa che fa scattare la squalifica col Celtic.

Dal 78′ Rovella 6,5 – Entra nel clima partita all’istante con falli intelligenti e palloni spazzati via dalle zone rosse del campo.

Luis Alberto 5,5 – Ormai deve abituarsi a giocare con un avversario che lo pedina per tutto il campo dovendo spesso scendere fino sulla linea di difesa per giocare il pallone. Incespica su un paio di palloni che potevano diventare pericolosi.

Felipe Anderson 7 – Tanta applicazione e pochi guizzi, sempre attento in fase difensiva per aiutare Lazzari poi il guizzo vincente con cui manda in porta Immobile. Non sarà il più carismatico ma in abnegazione ha davvero pochi rivali.

Immobile 7 – Al servizio della squadra in modo impeccabile, la prima occasione arriva nel recupero ed è letale nel saltare Bijlow e poggiare in rete. Fa 200 con la Lazio per sbloccare la partita più importante del girone di Champions League.

Dal 63′ Castellanos 6 – Prezioso nelle perdite di tempo nel recupero, meno utile appena entrato con una serie di palloni regalati al Feyenoord.

Zaccagni 6 – Primo scatto bruciante che porta al giallo di Nieuwkoop, un guizzo che lascia presagire una serata importante ma si spegne col passare dei minuti fino al cambio.

Dal 63′ Pedro 7 – La Champions è il suo territorio, entra in campo con l’ardore di un ragazzino che vuole mangiare il campo.

All. Sarri 7 – L’inferno in campo si è visto, la Lazio ha difeso il vantaggio in tutti i modi possibili senza mai sbandare. Una vittoria che avvicina la qualificazione e prepara nel migliore dei modi il derby di domenica.

