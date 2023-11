UCL, Lazio-Feyenoord: le formazioni ufficiali

Quando manca ormai poco al fischio d’inizio di Lazio-Feyenoord, il centrocampista biancoceleste Matías Vecino è intervenuto a Lazio Style Radio per presentare la gara: “Sicuramente servirà la miglior Lazio, sappiamo che affrontiamo una gara difficile. È un momento importante per noi e la nostra stagione, speriamo di portare a casa una bella vittoria. Non so se loro cambieranno qualcosa, ma sono una squadra intensa, aggressiva e con buoni giocatori. Vedremo che atteggiamento avranno a inizio gara, sapendo che sono avanti a noi in classifica. Questo però non cambierà il nostro atteggiamento, che deve essere aggressivo. Dobbiamo essere più aggressivi nell’ultimo terzo di campo. Che Vecino c’è oggi? Lo stesso di sempre, speriamo che questa volta vincere in casa col Feyenoord ci faccia passare il girone, cosa in cui non siamo riusciti lo scorso anno. È questa la cosa più importante”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: