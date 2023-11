YOUTH LEAGUE| Lazio-Feyenoord 1-1: via al secondo tempo

58′ – Occasione per il Feyenoord: Sliti dal limite tira di poco fuori al lato.

55′ – Giallo per Milani.

46′ – Inizia il secondo tempo

45′ – Termina il primo tempo.

40′ – Grande occasione per la Lazio sulla ripartenza! Sana vince il rimpallo e si porta avanti il pallone servendo D’Agostini. Dopo una leggera deviazione l’attaccante si porta sulla destra e conclude. Il tiro, leggermente strozzato, termina di poco fuori.

39 ‘ – Gran parata di Renzetti su un colpo di testa di Redmond.

37′ – Altra occasione per i biancocelesti: Nazzaro ci prova di destro dal limite, ma di poco fuori.

33′ – Occasione per il Feynoord: un tiro dentro l’area, sui risvolti di un calcio d’angolo, viene parato da Renzetti.

30’ – Tentativo di Yordanov dal limite: palla al lato. Lazio più attiva in fase offensiva.

25′ – PAREGGIO DELLA LAZIOOOO!!!!! Gran colpo di testa di Bordon, che si lascia alle spalle l’espulsione in campionato. Lazio che trova l’1-1. Calcio d’angolo battuto da Sanà.

24′ – Grande occasione per i biancocelesti: D’Agostini a tu per tu con il portiere tenta il piazzato ma viene fermato. Palla in calcio d’angolo.

18′ – Fase di stallo della partita: qualche lieve offensiva degli ospiti viene arginata dalla difesa biancoceleste.

10′ – Feyenoord in vantaggio. Gran gol di Sliti su una ripartenza: la sua finta crea le condizioni per un tiro non forte, ma molto preciso sotto al sette.

4′ – La prima offensiva è del Feyenoord: la squadra di porta in area di rigore, ma i due tiri vengono ribattuti.

1′ – Partiti. Possesso agli ospiti.

Quest’oggi allo Stadio Mirko Fersini di Formello la Lazio Primavera è impegnata contro il Feyenoord per la sua quarta uscita in Youth League. Una gara importante in cui i 3 punti sono quasi obbligatori per tentare di superare i gironi con esito positivo.

