YOUTH LEAGUE | Lazio-Feyenoord, Sanderra: “Sapevamo che il confronto era molto complicato. Le nostre prestazioni sono sempre in crescendo”

Questo pomeriggio, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la sfida tra Lazio Primavera e Feyenoord, valida per la 4° giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. A vincere, con il risultato di 1-3, è stata la squadra olandese. Al termine del match, in zona mista, è intervenuto l’allenatore biancoceleste Stefano Sanderra per analizzare la sfida. Queste le sue parole:

“E’ stata una bella partita. Sapevamo che il confronto era molto complicato, difficile per l’altissimo livello del Feyenoord. Noi a tratti però siamo stati alla loro altezza, siamo riusciti verso la fine a creare qualche situazione per pareggiare. E’ motivo di orgoglio questo, contro una squadra a cui faccio i complimenti perché meritatamente hanno vinto, sono più bravi, hanno fatto una grande partita. Anche noi l’abbiamo fatta. Il risultato un pochino pesante ma ci sta.

A parte il risultato, le nostre prestazioni anche in questa Youth League sono sempre in crescendo. Questo significa che c’è arricchimento anche contro queste squadre così forti. Bisogna proseguire, il nostro è un lungo percorso. Noi ci siamo sempre, siamo presenti e, anche in confronti così difficili quasi proibitivi, abbiamo detto la nostra e continueremo a dirla fino alla fine.

Le nostre energie, sabato contro il Torino, non possono essere al 100% come quelle delle squadre che si preparano tutta la settimana e non hanno la Youth League. Questa esperienza, entusiasmante e bellissima, è di grande arricchimento per i nostri giocatori ma anche per noi dello staff. E’ una bellissima manifestazione, la stiamo prendendo per il verso giusto, con una squadra che lotta sempre. Devo dire grazie a questi ragazzi anche per la bella prestazione di oggi.

Certificata l’eliminazione, è normale che daremo più spazio agli altri per cercare di dosare le energie perché non è facile giocare ogni tre giorni a questo livello soprattutto. Noi non ci nascondiamo, viviamo di partita in partita. Il campionato è ancora alle prime battute, siamo partiti bene e forse anche sopra il nostro vero valore ma abbiamo sopperito forse con un grande gruppo. Continuare così, poi quando ci sarà la sosta di dicembre, aggiusteremo anche qualcosa a livello di ruoli. Un esterno di ruolo probabilmente ci serve. Rosa profonda comunque, che sta facendo bene e, chiunque viene chiamato, risponde sempre presente. Questo significa che c’è un bel gruppo”.

