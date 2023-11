BusInsieme, l’iniziativa per arrivare all’Olimpico: tutte le info e dettagli per Lazio-Roma

Archiviata la sfida casalinga di Champions contro il Feyenoord, vinta per 1-0 dalla Lazio, domenica pomeriggio i biancocelesti saranno impegnati nuovamente allo Stadio Olimpico di Roma. Nell’ultima gara prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, valida per la 12° giornata di Serie A, la squadra di Sarri sarà impegnata nel Derby della Capitale contro la Roma. La designazione arbitrale ha assegnato la sfida tra biancocelesti e giallorossi, in programma alle ore 18:00, al signor Davide Massa della sezione di Imperia.

L’arbitro Massa ha già diretto la Lazio in 25 occasioni. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio complessivo di quest’ultime sorride leggermente alla Lazio: sono infatti 11 le vittorie biancocelesti, 5 i pareggi e 9 le sconfitte. Il fischietto di Imperia inoltre, ha diretto proprio l’ultimo Derby della Capitale: Lazio-Roma dello scorso 19 marzo, quando i biancocelesti vinsero per 1-0 (come all’andata) grazie al gol di Mattia Zaccagni.

