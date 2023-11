CdS | Il volo infinito di Immobile

Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano trascina la squadra nella notte del riscatto Champions contro il Feyenoord e centra un obiettivo personale straordinario: 200 reti con la maglia della Lazio.

Immobile è stato lanciato titolare da Sarri e, forse non per caso, a differenza del solito la squadra biancoceleste ha giocato il primo tempo attaccando verso la Nord. Ciro sapeva che non sarebbe rimasto in campo per tutta la gara, la staffetta con il “Taty” Castellanos gli imponeva di sbrigare l’eventuale pratica già nei primi 45 minuti. E così è stato. E alla fine, si è lasciato andare a un altro urlo liberatorio, andando con tutta la squadra a prendersi un nuovo abbraccio sotto la curva e ricevendo anche il premio di Man of the Match della Uefa.

